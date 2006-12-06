Роберто Мартинес: «Если ты любишь футбол, то любишь Месси. Он заслужил «Золотой мяч»

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Мне повезло тренировать золотое поколение бельгийских футболистов. У нас есть такие игроки, как Азар, де Брюйне, Витцель, Лукаку, Вермален и многие другие. Я должен быть доволен тем, что имею.

Месси действительно заслужил «Золотой мяч». Если ты любишь футбол, то ты любишь Месси. Однажды он завершит карьеру, но я видел, как он играл против «Боруссии» на «Камп Ноу», и могу сказать, что Месси будет радовать нас еще много лет», – сказал Мартинес.

Месси взял шестой ЗМ, а его 2019-й впечатляет: Лео не выиграл только одну индивидуальную награду из возможных

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