Пилипчук отказался возглавить «Спартак-2» из-за пункта об увольнении («Бизнес Online»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Роман Пилипчук Томас Цорн Спартак-2 Футбол

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук отказался возглавить «Спартак-2», утверждает «Бизнес Online».

На прошлой неделе генеральный директор клуба Томас Цорн провел встречу с Пилипчуком, где обсуждалось возможное назначение тренера в «Спартак-2»

Цорн предложил тренеру контракт с пунктом о том, что клуб может уволить тренера в любой момент.

Пилипчук попросил убрать эту опцию из договора. Окончательного ответа Цорн тренеру пока не дал, переговоры могут возобновиться.

Пилипчука хочет видеть в команде владелец «Спартака» Леонид Федун. Ради переговоров со «Спартаком» Пилипчук отказался от вариантов с «Нижним Новгородом» и латвийским клубом.

Напомним, в октябре сообщалось, что Пилипчук подписал контракт со «Спартаком» и может войти в штаб нового тренера, однако после назначения Доменико Тедеско эта история не получила продолжения.

«Спартак-2» находится в зоне вылета Олимп-ФНЛ, занимая 16-е место. 

Бонусы, страховка ставок и другие подарки букмекеров – можно ли их отыграть?

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья