Пилипчук отказался возглавить «Спартак-2» из-за пункта об увольнении («Бизнес Online»)

Бывший тренер Роман Пилипчук отказался возглавить «Спартак-2», утверждает «Бизнес Online».

На прошлой неделе генеральный директор клуба Томас Цорн провел встречу с Пилипчуком, где обсуждалось возможное назначение тренера в .

Цорн предложил тренеру контракт с пунктом о том, что клуб может уволить тренера в любой момент.

Пилипчук попросил убрать эту опцию из договора. Окончательного ответа Цорн тренеру пока не дал, переговоры могут возобновиться.

Пилипчука хочет видеть в команде владелец Леонид Федун. Ради переговоров со «Спартаком» Пилипчук отказался от вариантов с «Нижним Новгородом» и латвийским клубом.

Напомним, в октябре сообщалось, что Пилипчук подписал контракт со «Спартаком» и может войти в штаб нового тренера, однако после назначения Доменико Тедеско эта история не получила продолжения.

находится в зоне вылета Олимп-ФНЛ, занимая 16-е место.

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