Актер Петров: «Если человек не нарушает закон, его нельзя задерживать за то, что он приехал в Питер и болеет за «Спартак»

Актер Александр Петров высказался об акции фанатов клубов РПЛ, уходивших с трибун во время матчей в знак протеста против задержаний болельщиков.

«Это фото с трибуны «Црвены Звезды», болельщики которой, также как и болельщики клубов РПЛ, поддержали необоснованные задержания в Питере болельщиков «Спартака» в рамках матча – «Спартак».

Если человек не нарушает закон, его не имеют права задерживать только потому, что он приехал на выезд в Питер и болеет за .

Решать проблемы силовыми методами не стоит. Это крайне неверно и производит только агрессию. В этой ситуации удивляет сплочение болельщиков из других клубов, абсолютно мирное! Я всегда знал, что сплочение фанатов футбола на космическом уровне, но настолько ... Не предполагал! Это очень круто!

И не забывайте, футбол – это прежде всего игра. Да, в футболе большие деньги, ставки, эмоции, страсти, да – это целая вселенная, но это в первую очередь игра. Искренне хочу, чтобы конфликтов было все меньше, а радость от футбола, боления, фанатения все больше. Всем мир!» – написал Петров в инстаграме, добавив хештеги #ФанатНЕпреступник #СпартакМосква #силавединстве.

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