Генеральный продюсер «Матч ТВ» прокомментировала решение Всемирного антидопингового агенства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований.

«Исполком WADA лишил нас права участвовать в крупных международных турнирах на 4 года. В списке запрещенных для нас отныне соревнований находятся не только Олимпиады, но потенциально и чемпионаты мира, так что если кто-то рассчитывал на то, что мы вот-вот перевернем страницу, — вас ждет еще и следующий том.

Да, спорт высших достижений испорчен деньгами, политикой и властью. Кому-то легче кивать на Запад и намекать, что рыльце в пуху у всех. Да, самые яркие спортсмены в мировом спорте — не более чем высокооплачиваемые пешки, которым в духе «Крестного отца» делают предложение о допинге, от которого они не могут отказаться.

Но согласятся ли наши чистые атлеты на еще четыре года давления, подозрений и упреков? Будем ли мы обвинять их в отсутствии патриотизма, когда они решат сменить спортивную юрисдикцию? Я знаю точно, что никого не смогу упрекнуть. Человек ищет, где лучше, а на утро 9 декабря лучше точно не у нас. И вот здесь мы подходим к вопросу ответственности, последствий и перспектив.

В этой истории есть конкретные виновники. Люди, которые хотели выслужиться там, где их никто об этом не просил. Они легко пожертвовали судьбами спортсменов, а теперь и спортивными перспективами всей страны.

Мне кажется, нам пора вывести их из сумрака, наказать по всей строгости закона и заодно начать перестройку всего российского спорта. Хотели мы того или нет — сегодня нас действительно обнулили, и теперь нам точно уже нечего терять», – написала Канделаки в телеграм-канале.

❌ ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира