Канделаки о санкциях WADA: «Есть конкретные виновники. Пора вывести их из сумрака и наказать по всей строгости закона»

Теги премьер-лига Россия допинг WADA Политика Тина Канделаки Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала решение Всемирного антидопингового агенства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований.

«Исполком WADA лишил нас права участвовать в крупных международных турнирах на 4 года. В списке запрещенных для нас отныне соревнований находятся не только Олимпиады, но потенциально и чемпионаты мира, так что если кто-то рассчитывал на то, что мы вот-вот перевернем страницу, — вас ждет еще и следующий том.

Да, спорт высших достижений испорчен деньгами, политикой и властью. Кому-то легче кивать на Запад и намекать, что рыльце в пуху у всех. Да, самые яркие спортсмены в мировом спорте — не более чем высокооплачиваемые пешки, которым в духе «Крестного отца» делают предложение о допинге, от которого они не могут отказаться.

Но согласятся ли наши чистые атлеты на еще четыре года давления, подозрений и упреков? Будем ли мы обвинять их в отсутствии патриотизма, когда они решат сменить спортивную юрисдикцию? Я знаю точно, что никого не смогу упрекнуть. Человек ищет, где лучше, а на утро 9 декабря лучше точно не у нас. И вот здесь мы подходим к вопросу ответственности, последствий и перспектив.

В этой истории есть конкретные виновники. Люди, которые хотели выслужиться там, где их никто об этом не просил. Они легко пожертвовали судьбами спортсменов, а теперь и спортивными перспективами всей страны.

Мне кажется, нам пора вывести их из сумрака, наказать по всей строгости закона и заодно начать перестройку всего российского спорта. Хотели мы того или нет — сегодня нас действительно обнулили, и теперь нам точно уже нечего терять», – написала Канделаки в телеграм-канале.

❌ ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира

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