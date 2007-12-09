Газзаев о санкциях WADA: «Не ожидал такого решения по великой спортивной державе! Почему не проверяют США, Норвегию, Великобританию?!»

Депутат Госдумы и бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об отстранении России от участия в крупных международных соревнований на четыре года.

– Я никак не ожидал столь жесткого и шокирующего решения по отношению к такой великой спортивной державе! Такого никогда не было в истории Олимпийского движения.

Мы восстановили РУСАДА в 2018 году, выработали вместе с WADA эффективную систему тестирования спортсменов. Это было в 2018-м году, подчеркиваю.

А сегодня принимается решение по итогам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы. Где логика? Это же бред! Почему тогда не проверяют остальные национальные федерации — США, Норвегию, Великобританию?!

Если вы решили посмотреть базу данных российских спортсменов за 2012-2015 год, тогда проверяйте и другие страны! Откуда такое избирательное и негативное отношение к России? Решение WADA — политическое!

Я вам больше скажу. Когда комитет WADA запросил данные московской антидопинговой лаборатории, то Министерство спорта отправило им ответы. WADA все это получило еще в сентябре, заседание исполкома было назначено на 4 ноября.

Но по неизвестным причинам взяли и перенесли заседание исполкома на 9 декабря. Встает вопрос: почему? Либо не нашли тогда никаких нарушений, либо вмешались внешние факторы. Западные СМИ постоянно нагнетали, чиновники тоже давили.

Я считаю, решение WADA — огромная несправедливость. Спортсмены 4 года пахали, трудились, а их лишают главного соревнования в карьере. За что?! Мы уже на прошлой Олимпиаде испытали боль и унижение, когда поехали под нейтральным флагом...

А сейчас ведь это и футбола может коснуться. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании . Очень сложная ситуация. Уверен, мы должны бороться всеми способами, которые только есть у нас в наличии. Надо биться за свою честь, за свое достоинство.

— Вы допускаете, что сборная России по футболу не сыграет на чемпионате мира в Катаре (если туда отберется) или сыграет под нейтральным флагом?

— Судя по тем решениям, которые сейчас приняли, я уже ничему не удивлюсь... Знаю, что ФИФА проведет отдельное заседание. Посмотрим... Подчеркиваю, нам надо бороться! – заявил Газзаев.

Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от WADA