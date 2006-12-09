😱 Отстранение России включает футбольный ЧМ-2022 (BBC Sport)

Решениие об отстранении России от всех крупных соревнований, принятое исполкомом Всемирного антидопингового агентства ( ), касается и чемпионата мира-2022 по футболу, утверждает BBC Sport.

При этом запрет не коснется Евро-2020, так как УЕФА не считается организатором крупных соревнований в контексте антидопинговых правил.

У российской стороны есть 21 день на апелляцию по данному решению.

Отмечается, что спортсмены смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом, если докажут свою непричастность к использованию допинга. В 2018 году сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду в Южной Корее, проводя матчи без национального флага и гимна в качестве команды олимпийских атлетов из России.

❌ ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Cледующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?

Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть