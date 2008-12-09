ФИФА контактирует с WADA, чтобы решить, касаются ли футбола санкции против России

ФИФА прокомментировала санкции в отношении России, утвержденные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета .

Мы находимся в контакте с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространение санкций на футбол», — сообщили в пресс-службе ФИФА.

Ранее сообщалось, что отстранение России включает и футбольный ЧМ-2022.

Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от WADA

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