Судья засчитал гол Облякова «Краснодару» после ВАР. Кучаев толкнул Ари перед атакой армейцев

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счет в матче 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0, первый тайм).
21-летний хавбек забил на 15-й минуте дальним ударом, однако главный арбитр Василий Казарцев решил обратиться к ВАР, прежде чем засчитать гол.
Дело в том, что перед голевой атакой полузащитник армейцев Константин Кучаев в центре поля толкнул форварда «быков» Ари.
Казарцев, прослушав сначала рекомендации видеоассистентов, сам посмотрел повтор эпизода и в итоге оставил в силе решение засчитать гол.
Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА.