Судья засчитал гол Облякова «Краснодару» после ВАР. Кучаев толкнул Ари перед атакой армейцев

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счет в матче 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0, первый тайм).

21-летний хавбек забил на 15-й минуте дальним ударом, однако главный арбитр Василий Казарцев решил обратиться к ВАР, прежде чем засчитать гол.

Дело в том, что перед голевой атакой полузащитник армейцев Константин Кучаев в центре поля толкнул форварда «быков» Ари.

Казарцев, прослушав сначала рекомендации видеоассистентов, сам посмотрел повтор эпизода и в итоге оставил в силе решение засчитать гол.

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА.