Судья назначил пенальти в ворота ЦСКА после ВАР. Акинфеев отразил удар, но Ари добил

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия судьи Ари Краснодар Василий Казарцев видеоповторы Иван Обляков Футбол

Главный арбитр матча Василий Казарцев назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

На 58-й минуте рефери указал на точку после падения Ари в штрафной армейцев в результате единоборства с Иваном Обляковым.

Казарцев в итоге обратился к ВАР и, посмотрев повтор, оставил свое решение в силе. Обляков получил желтую карточку.

Игорь Акинфеев отразил удар Ари с пенальти, однако сам форвард первым оказался на добивании и сравнял счет.

В первом тайме арбитр также обращался к ВАР, прежде чем засчитал гол Облякова.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА.

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