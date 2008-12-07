Главный арбитр матча Василий Казарцев назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

На 58-й минуте рефери указал на точку после падения Ари в штрафной армейцев в результате единоборства с Иваном Обляковым.

Казарцев в итоге обратился к ВАР и, посмотрев повтор, оставил свое решение в силе. Обляков получил желтую карточку.

Игорь Акинфеев отразил удар Ари с пенальти, однако сам форвард первым оказался на добивании и сравнял счет.

В первом тайме арбитр также обращался к ВАР, прежде чем засчитал гол Облякова.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА.