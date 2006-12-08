Главный тренер Валерий Карпин высказал отношение к уходу фанатов с трибун.

«Как отношусь к акции фанатов и к кому мы подошли после игры? Кто-то там был на секторе, поэтому мы и пошли к нему. Не знаю, вернулись ли люди или не уходили.

Раз на всех стадионах это происходит и участвуют в акции тысячи болельщиков, значит, что-то в нашем футболе не так», — сказал Карпин.

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