«Спартак» опубликовал фото ухода болельщиков с трибун с хештегом #ФанатНеПреступник

«Спартак» опубликовал фото болельщиков, покинувших матч с «Ростовом» на 30-й минуте первого тайма.
«Болельщики покинули трибуны в рамках акции в знак протеста против массовых задержаний фанатов в прошлые выходные в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении клуба в твиттере. Запись отмечена хештегом #ФанатНеПреступник.
Также матч покинули и болельщики «Ростова».
Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули трибуны по ходу матча
Болельщики покинули трибуны в рамках акции в знак протеста против массовых задержаний фанатов в прошлые выходные в Санкт-Петербурге.#ФанатНеПреступник pic.twitter.com/JPLoVjlcXa— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 8, 2019