«Спартак» опубликовал фото ухода болельщиков с трибун с хештегом #ФанатНеПреступник

«Спартак» опубликовал фото болельщиков, покинувших матч с «Ростовом» на 30-й минуте первого тайма.

«Болельщики покинули трибуны в рамках акции в знак протеста против массовых задержаний фанатов в прошлые выходные в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении клуба в твиттере. Запись отмечена хештегом #ФанатНеПреступник.

Также матч покинули и болельщики «Ростова».

Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули трибуны по ходу матча