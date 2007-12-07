«Р-Спорт», подразделение государственных РИА Новости, публикует данные некоторых фанатов, привлеченных к административной ответственности в Санкт-Петербурге после матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

Во время игры фанаты московского клуба оскорбляли форварда Артема Дзюбу и многократно использовали нецензурные выражения.

Суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении болельщиков, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу объединенной судебной системы.

Заводящему Валерию Бевзу было запрещено посещать футбольные матчи в течение полутора лет. В материалах указано, что мужчина скандировал нецензурные оскорбления, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«После задержания Бевз симулировал ухудшение состояния здоровья, в связи с этим ему была вызвана скорая помощь, которая должна была отвезти его в медучреждение. Однако он почувствовал неожиданно прилив здоровья и сбежал от врачей, после чего добрался до Москвы.

Теперь его покровители рассказывают о том, что он жертва, ни от кого не прятался, незаконно был задержан и привлечен к ответственности. Однако в суде были продемонстрированы видеокадры, на которых Бевз спровоцировал массовые нецензурные скандирования», – сказал источник «Р-Спорта».

Полицией Санкт-Петербурга также был задержан Дмитрий Шлычков, его привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КОАП за использование ненормативной лексики в пьяном виде. Он получил наказание в виде 8 суток административного ареста.

«В видео Шлычков утверждает, что не понимает, за что их задержали. При этом он является известным членом фанатской группировки и на постоянной основе принимает участие в фанатских драках.

Еще одно его занятие: работа в группе быстрого реагирования одного из подмосковных ТСЖ, где выступает в качестве силовой поддержки, отключает свет людям», – отметил источник «Р-Спорта».

Еще один задержанный – Сергей Ворошилов, лидер группировки «Поколение» (Тула).

«В СМИ говорится о том, что МВД задержал простых болельщиков, которые ехали на матч, случайно шли по улице и так далее. Но, согласно нашим источникам, был задержан отборный состав бойцов, группировок: «Школа», «Авангард», «Традиция», «Поколение», «КБ Рязань».

Они планировали перемещаться по городу на автобусе в том числе вместе с Валентином Коршуновым – директором фан-клуба, лидером «Школы», в поиске фанатов «Зенита», что могло закончиться массовыми беспорядками.

Среди футбольных хулиганов находился интересный персонаж – Сергей Ворошилов, лидер признанной экстремистской и запрещенной группировки «Поколение». Достаточно посмотреть на стикер, где отражен девиз организации: «Нас мало, мы злые. Калечим людей с 2009».

В автобусе вместе с боевым составом ехал сотрудник «Спартака» по работе с болельщиками Александр Будаев («Конг») – активный член фанатской группировки CWO. Таким образом, полиция сорвала беспорядки в городе, задержав членов спартаковских группировок.

Благодаря тому, что люди не добрались до стадиона, матч прошел впервые без применения пиротехники», – рассказал собеседник «Р-Спорта».

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