Слуцкий об уходе из ЦСКА: «Казалось, что отдал команде все. Идти в другой российский клуб? А смысл?»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в видеоинтервью Sports.ru рассказал об уходе из .

– Был момент, когда мне показалось, что отдал ЦСКА все, что мог. Может, этого недостаточно, может, кто-то другой мог дать больше, но я отдал все. В этом плане у меня абсолютно чистая совесть. Мне казалось, что обратный процесс тоже произошел.

Нужно внутри иметь сверхмотивацию, иметь этот бесконечный костер, потому что если у тренера затухает костер внутри, то это уже не тренер, это хозяйственник, который ходит, механически что-то делает и получает зарплату. Тогда я понял, что костер внутри меня затухает. Никто в этом не виноват, это просто факт.

Какой следующий шаг в этой ситуации? Идти в другой российский клуб? После ЦСКА? А смысл? ЦСКА боролся за самые высокие места. Принципиально другого уровня команды в России не было и нет.

За 7 лет внутреннего соперничества с «Зенитом» по три раза выиграли чемпионство они, по три раза мы. Они вышли два раза из группы Лиги чемпионов, два раза вышли мы. Это было большое соперничество, но это были команды сопоставимые, даже ЦСКА на этом этапе выиграл.

– В каком году это костер начал затухать?

– Это произошло буквально за 2 месяца до моего ухода из ЦСКА. Я не могу без костра позволить себе работать, это невозможно. У тебя должно внутри это быть. Поэтому это было буквально за октябрь 2016 года, – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Всему Головин».