Слуцкий про дела Устинова и Голунова: «Я против, когда безвинного человека запихивают в тюрьму»

Бывший главный тренер «Витесса» в видеоинтервью Sports.ru рассказал об отношении к делам актера Павла Устинова и журналиста Ивана Голунова.

– В инстаграме вы поддержали Павла Устинова. Почему это сделали?

– Когда идет речь о политике, всегда возникает вопрос: «Если я чем-то недоволен, а что сделать?» И я не знаю.

Я как болельщик, который недоволен после игры: могу констатировать, что что-то не так, но я никогда этим не занимался, я не профессионал в этом деле, я не могу дать совет.

Но у меня есть гражданская позиция. Она заключается в том, что, безусловно, в демократическом обществе мы должны иметь возможность для выражения собственного мнения, собственной позиции. Чтобы мы пытались улучшить нашу жизнь. Если это приводит к тому, что здесь… Ну это сверхнеобъективность.

Одно дело, когда ты понимаешь, что судья совершил ошибку, потому что он просто не увидел момент. А другое: он видит момент, но все равно принимает не то решение. Естественно, твоя реакция будет абсолютно другой.

И здесь была настолько вопиющая ситуация! Мне хотелось своим минимальным уровнем… Я вот сейчас здесь захожу в Work Permit – это как наш собес. У них стоит кофемашина, лежат печенья. Я говорю: «Ничего себе! Кучеряво вы, ребята, живете» – «А это мои собственные деньги. Я заплатил налоги. Государство обязано в такого рода учреждениях создать мне полный комфорт».

А у нас собес – вы понимаете, как это выглядит: бесконечное хамство. И ни у кого не возникает вопрос, что тебе не должны хамить. Потому что это люди, которые живут с твоих собственных налогов. Неважно, это налог в 51%, как в Голландии или 13%, как у нас, хотя для владельцев он принципиально другой. Какая разница? Будьте добры уважать.

Основной момент: люди, которых выбирает народ и которые формально руководят, должны понимать, что они выполняют волю, улучшают жизнь. А не пользуются властью и безвинного человека просто запихивают и сажают в тюрьму. И еще назначают ему огромный срок. Естественно, я против этого, и, конечно, я поддержал Устинова.

– Голунова вы не поддерживали?

– На том этапе у меня еще не было инстаграма. Внутренне я его сильно поддерживал, – сказал тренер в эфире YouTube-канала «Всему Головин».

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