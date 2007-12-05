Фан-клуб «Спартака» о задержаниях фанатов в Петербурге: «Была организована целая охота!»

Представитель фан-клуба Владимир Гришин прокомментировал задержания болельщиков красно-белых в преддверии матча РПЛ в Санкт-Петербурге против «Зенита» (0:1).

«У меня нет информации, сколько всего болельщиков «Спартака» было задержано. Но могу сказать, что нескольких задерживали прямо при мне. Я пытался что-то доказать, но доказывать бесполезно, если одна из сторон глухая.

Задержания были прямо на улицах. Если, по мнению полиции, человек был похож на фаната «Спартака», его задерживали. На фанатов «Спартака» была организована целая охота! Особенно на тех, кто помоложе. С теми, кто постарше, еще как-то решалось: их было не так-то просто задержать. А молодых задерживали без проблем.

[о том, что заводящему «Спартака» запретили посещать матчи на 1,5 года за оскорбление Дзюбы] По-русски говоря, он оказался козлом отпущения. Они создают прецедент. Сработали как клоуны! Мне непонятно, чему учат наших полицейских в училищах и институтах МВД. Какой-то непонятный вал. Просто озлобили людей», — сказал Гришин в эфире радио «Комсомольская правда».

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