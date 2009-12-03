Модрич об отсутствии Роналду на церемонии вручения «ЗМ»: «Я здесь, чтобы показать уважение. Все просто»

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о вручении «Золотого мяча» капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

«Месси невероятен, один из лучших в истории. Уважаю его за все, что он сделал, приехал сюда, чтобы его поздравить.

Отсутствие Роналду? Я могу говорить только за себя. Я рад здесь быть и думаю, что футбол – это уважение. Когда ты не выигрываешь, ты должен приезжать на такие церемонии, как сегодня, из уважения. Потому что это праздник футбола. Поэтому я здесь – показать уважение. Все просто.

Это может стать хорошей традицией, если предыдущий победитель трофея будет вручать его следующему. Я здесь, потому что футбол – это уважение. Я хотел передать награду и поздравления», – сказал Модрич.

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