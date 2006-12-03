Вирджил ван Дейк: «Сложно взять «Золотой мяч», пока еще играют Месси и Роналду»

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, ставший 2-м в голосовании за «Золотой мяч», прокомментировал победу форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Шестой «Золотой мяч» – это достойно уважения. Я был близок, но, к сожалению, никто не был лучше.

Горжусь тем, чего достиг. Надеемся, что когда-нибудь смогу победить, но это будет сложно, пока еще играют такие футболисты, как Месси и Роналду.

Сейчас сборная Голландии хорошо выступает, мы пропустили несколько турниров. Этим летом нам нужно показать, на что мы способны. Посмотрим, поможет ли это мне подняться на подиум в следующем году», – сказал ван Дейк.

Месси выиграл «Золотой мяч», ван Дейк – 2-й, Роналду – 3-й, Мане – 4-й

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