Вирджил ван Дейк: «Сложно взять «Золотой мяч», пока еще играют Месси и Роналду»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, ставший 2-м в голосовании за «Золотой мяч», прокомментировал победу форварда «Барселоны» .

«Шестой – это достойно уважения. Я был близок, но, к сожалению, никто не был лучше.

Горжусь тем, чего достиг. Надеемся, что когда-нибудь смогу победить, но это будет сложно, пока еще играют такие футболисты, как Месси и Роналду.

Сейчас сборная Голландии хорошо выступает, мы пропустили несколько турниров. Этим летом нам нужно показать, на что мы способны. Посмотрим, поможет ли это мне подняться на подиум в следующем году», – сказал ван Дейк.

Месси выиграл «Золотой мяч», ван Дейк – 2-й, Роналду – 3-й, Мане – 4-й