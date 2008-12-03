Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал вручение шестого «Золотого мяча» форварду Лионелю Месси.
«Золотой мяч» снова достался лучшему игроку всех времен.
Футбол и «Барселона» празднуют очередное чудесное достижение. Мои поздравления, Лео», – написал Бартомеу в твиттере.
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