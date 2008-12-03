Жозеп Бартомеу: «Золотой мяч» снова у лучшего игрока всех времен. Футбол и «Барселона» празднуют»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Золотой мяч Жозеп Бартомеу Футбол

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал вручение шестого «Золотого мяча» форварду Лионелю Месси.

«Золотой мяч» снова достался лучшему игроку всех времен.

Футбол и «Барселона» празднуют очередное чудесное достижение. Мои поздравления, Лео», – написал Бартомеу в твиттере.

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