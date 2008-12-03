Президент «Барселоны» прокомментировал вручение шестого «Золотого мяча» форварду Лионелю Месси.

«Золотой мяч» снова достался лучшему игроку всех времен.

Футбол и празднуют очередное чудесное достижение. Мои поздравления, Лео», – написал Бартомеу в твиттере.

Месси взял шестой ЗМ, а его 2019-й впечатляет: Лео не выиграл только одну индивидуальную награду из возможных

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Кому надо было отдать «Золотой мяч»? У авторов Sports.ru 3 разных варианта (они не сговаривались)