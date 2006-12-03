Лионель Месси: «Мне не нужно личное признание, чтобы работать над командными целями»

Нападающий «Барселоны» после получения рекордного шестого «Золотого мяча» поблагодарил партнеров по команде.

«Прежде всего хочу поблагодарить журналистов, которые проголосовали за меня.

Благодарю моих партнеров по клубу и сборной, которые помогли мне провести замечательный год с победами и поражениями. Очевидно, что вы часть этого признания.

Я доволен тем, как складываются моя личная жизнь и спортивная. Я стараюсь становиться лучше из года в год. Я никогда не прекращу работать для того, чтобы стать лучше.

Индивидуальные награды – это важное признание, но они всегда вторичны, важны командные цели, которых я стараюсь добиваться каждый год. Я всегда готовлюсь к борьбе за все трофеи, но бывают моменты, когда получается и когда – нет.

Для меня гордость быть частью истории, истории моего клуба, который я очень люблю. Горжусь тем, что у нас одна из лучших команд в мире. И такое признание, как «Золотые мячи», еще больше повышает статус клуба.

Я очень благодарен за это признание, за любовь народа Барселоны. Это особый день для всех. Мы будем радоваться сегодня, в эти дни, с семьей, а затем думать, что нас ждет дальше.

Это награда за работу, и она дает силы, чтобы продолжать работать еще больше, хотя мне не нужно индивидуальное признание, чтобы продолжать работать над достижением важных целей на командном уровне. Мы попробуем снова, как обычно, и, надеюсь, в этот раз нам повезет», – сказал Месси.

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