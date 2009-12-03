Роналду не попал в топ-2 «Золотого мяча» впервые с 2010 года

Нападающий «Ювентуса» занял третье место в голосовании за «Золотой мяч»-2019.

Таким образом, 34-летний португалец впервые с 2010 года не попал в топ-2 в борьбе за приз: в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах он выиграл награду, а в 2011, 2012, 2015 и 2018 годах Роналду занимал 2-е место.

В 2010 году футболист занял шестое место в голосовании.

Месси взял шестой ЗМ, а его 2019-й впечатляет: Лео не выиграл только одну индивидуальную награду из возможных

Криш опять пропускает церемонию. Сейчас он остался в отеле (но это не точно), а в прошлый раз читал книгу