Роналду не попал в топ-2 «Золотого мяча» впервые с 2010 года

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Золотой мяч Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял третье место в голосовании за «Золотой мяч»-2019.

Таким образом, 34-летний португалец впервые с 2010 года не попал в топ-2 в борьбе за приз: в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах он выиграл награду, а в 2011, 2012, 2015 и 2018 годах Роналду занимал 2-е место.

В 2010 году футболист занял шестое место в голосовании.

Месси взял шестой ЗМ, а его 2019-й впечатляет: Лео не выиграл только одну индивидуальную награду из возможных

Криш опять пропускает церемонию. Сейчас он остался в отеле (но это не точно), а в прошлый раз читал книгу

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