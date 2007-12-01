Сергей Семак: «Дзюбу мотивируют моменты с несправедливой критикой»

Главный тренер Сергей Семак высказался после победы в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Важная и тяжелая победа. Первый тайм хорошо складывался по качеству, во втором ситуация изменилась с удалением. Даже в меньшинстве были моменты, могли забить. Рады, что добились результата.

– Почему не было в заявке Кузяева и Жиркова?

– У Кузяева проблема с мышцей после «Лиона», очень жаль, потому что он набрал форму. У Жиркова проблема тянется со сборной. За два дня до игры он уже снова почувствовал, поэтому не готовился сегодня.

– Как оцениваете игру Шатова?

– Он вышел неплохо, почти месяц не играл. Исходя из того, что «Спартак» играет в пять защитников, нужен был игрок, который мог бы принимать мячи в центре поля. Он умеет это делать, конечно, не в оптимальных кондициях, но он сыграл полезно.

– Как вам Сутормин?

– Хорошо. Последние матчи он хорошо выходил, хорошо смотрелся на тренировках. Нам нужен был игрок, который умеет играть на фланге, может убежать в атаку и надежно отработать в обороне.

– Дриусси и Сутормин в концовке поменялись флангами только из-за того, что Дриусси исполнял стандарт?

– Да, поменялись по ситуации. Оба могут сыграть на обоих флангах, удобнее даже слева. Доиграли на тех позициях, где оказались, это не является проблемой.

– Как оцените удаление Оздоева? «Зениту» повезло, что не пропустили?

– Любая команда может создать один-два момента. Мы сыграли достаточно надежно. Было два момента: в начале, когда ошиблись защитники и после подачи, когда мяч попал в штангу. У нас тоже были хорошие моменты, может, даже более яркие. Мы не все время оборонялись, могли атаковать, это очень важно.

В первом фоле было небольшое касание, это не грубый фол, судьи иногда показывают, иногда нет. Вторая карточка – несчастный случай, таких эпизодов десятки. Игроки выпрыгивают, естественно расставляют руки в сторону. Невозможно выпрыгнуть с руками, пришвартованными к своему телу. Он прыгает, балансирует, помогает руками.

Силы небезграничны, есть нюансы, в которых нам сложно обороняться в меньшинстве. Мы с честью вышли из этой ситуации.

– «Спартак» отстает на 20 очков. Между командами такая пропасть? Какое место должно быть у «Спартака» при Тедеско?

– Еще много играть, мне сложно сказать. Самое важное – смотреть на свои результаты. Естественно, хочется, чтобы мы набирали очки, а преследователи теряли, но все время так не может продолжаться. Мы будем защищать то место, на котором находимся.

– Была ли мысль сыграть в три центральных защитника? Если да, почему приняли другое решение?

– Нет. За счет того, что один из наших фланговых защитников играл уже, этого было достаточно, чтобы справиться с атакующей группой «Спартака». Тем более, что они оборонялись 5-3-2, а в позиционных атаках переходили на 5-2-1-2, поэтому в этом компоненте, может быть, даже немного удобнее было.

– После первого матча со «Спартаком» вы говорили, что нужно было лишить их возможности для контратак. Уже при Тедеско у «Спартака» был матч с «Локомотивом», когда все забили с контратак. Почему в первом тайме «Зенит» сделал ставку на контроль?

– Как раз, чтобы лишить их возможности убегать в быстрые атаки. Было два неприятных момента, когда они могли убежать, но в целом справились и контролировали ход матча до удаления. Во втором тайме особых возможностей для контратак у них тоже не было.

Есть над чем работать, мы знаем наши слабости. Говорить об этом вслух, естественно, не будем. Будем делать пометки.

– Ощущалась ли заведенность от Дзюбы?

– Я его прекрасно знаю, мы об этом говорили сразу после сборной. Он тот человек, которого мотивируют моменты с несправедливой критикой. Он справляется и действует для команды. Гол был забит с его участием, еще были моменты с его помощью. Он справляется, это не мешает команде делать то, что мы должны.

– Было так стыдно за болельщиков «Спартака», вы заступаетесь как-то за игроков?

– Не стоит делить болельщиков. Нецензурщина периодически происходит, к большому сожалению. С этим нужно бороться, должна быть культура боления. Нужно болеть цивилизованно, поддерживать команду. Если несется мат, не важно с чьей стороны, для меня это плохо в любом случае, – сказал Семак.

В 18 турах РПЛ «Зенит» набрал 42 очка и занимает 1-е место, опережая идущий 2-м «Локомотив» на 8 очков.