«Зенит» популярнее «Спартака» в шести соцсетях из семи

опережает «Спартак» по числу подписчиков практически во всех популярных в России социальных сетях.

Петербуржцы лидируют в шести из семи соцсетей. впереди «Зенита» лишь во «ВКонтакте» – 1 131 585 подписчиков против 1 092 152.

Другие соцсети:

- «Одноклассники»: 107 148 подписчиков у «Зенита», 15 268 у «Спартака»;

- : 503 000 против 227 000;

- Инстаграм: 646 747 против 456 212;

- Фэйсбук: 975 225 против 722 477;

- Твиттер: 765 004 против 623 993;

- Телеграм: 3 928 против 361;

В общей сложности на соцсети «Зенита» сейчас подписаны 4 093 204 человека, у «Спартака» – 3 176 896.

Матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 1 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.