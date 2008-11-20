Твиттер «Зенита» о популярности клубов в Китае: «Зенит» – 129812 подписчиков😍, «Спартак» – 137🤣😆»

Пресс-служба опубликовала информацию о популярности российских клубов в Китае.

Клуб из Санкт-Петербурга привел данные по подписчикам в китайской социальной сети WeiBo.

«Какой российский футбольный клуб самый популярный в Китае?

«Зенит»: 129812 подписчиков😍, «Локомотив» – 780 подписчиков🤔, – 137 подписчиков🤣😆, «Крылья Советов» – 454 подписчика😯», – говорится в твите «Зенита».

Напомним, что за китайский «Шанхай Теллэйс» выступает бывший форвард «Зенита» Халк, клуб также тренировал экс-тренер петербуржцев Андре Виллаш-Боаш. А бывший хавбек «Зенита» Аксель Витцель в свое время выступал за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».