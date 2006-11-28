Барриос об игре со «Спартаком»: «Класико – это класико. Не отказался бы от еще одного мяча в их ворота»

Полузащитник Вильмар Барриос поделился ожиданиями от предстоящего матча со в 18-м туре РПЛ.

— Именно в ворота этой команды вы забили первый свой гол за «Зенит». Было неожиданно, ведь вы нечасто оказываетесь в штрафной соперников. Почему в Москве получилось именно так?

— В тот день я играл вместе с Крисом Нобоа, который здорово поддерживал мое желание помочь команде в атаке. Зная, что за спиной такой опытный и мастеровитый игрок, я мог чаще выдвигаться вперед, как, бывало, делал это в прежние времена. Собственно, я и оказывался ближе всего к атаке ровно в тех нескольких матчах, что мы с Крисом провели вместе. Поэтому в моем голе «Спартаку» есть большая его заслуга — он подстраховал меня, я пошел в штрафную на подбор и забил.

— Еще вы забили красивый мяч «Ростову», показав незаурядный дриблинг в чужой штрафной. Может, стоит чаще подключаться к атакам?

— Пожалуй. Чувствую, что сейчас мне немного не хватает смелости для того, чтобы чаще идти в нападение. И неплохо было бы уже начать бить издалека — у меня часто возникают возможности для этого, но я предпочитаю найти передачей партнера, который находится в более выгодной позиции.

— В этом сезоне «Спартак» в борьбе за чемпионство не участвует, но у него новый тренер и поиски новой игры. Осложняет ли это задачу «Зенита»?

— Класико — это класико. Каждая команда выйдет на поле с единственным желанием — победить, и не важно, кто какую позицию занимает в таблице. Знаю, что нас ждет сложный матч, но хочется порадовать родные трибуны, взять три очка и сохранить хороший отрыв в чемпионате. И я не отказался бы еще от одного мяча в спартаковские ворота, – сказал Барриос.

Игра между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге 1 декабря и начнется в 19:00.