Александр Медведев: «Матч со «Спартаком» – самый принципиальный»

Генеральный директор Александр Медведев высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ со .

«Матч со «Спартаком» – самый принципиальный матч, независимо от места, которое занимает наш соперник.

Не нужно настраивать никого, нас ждет, думаю, очень интересный матч», – сказал Медведев.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 1 декабря. Петербургская команда после 17 туров лидирует в турнирной таблице с 39 очками, а спартаковцы занимают 6-е место с 22 очками.

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