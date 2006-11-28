Дзюба о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча со «Спартаком».
– О чем сейчас нужно думать — о «Спартаке» или о «Бенфике»?
– О «Спартаке», конечно! Нам осталось провести еще три матча — очень важных, ключевых, непростых. Сегодня я буду думать о своих пацанах, завтра хорошо и спокойненько отдохну, и послезавтра начну думать и готовиться.
В принципе, я держу это в голове, чего лукавить. Посмотрим. Впереди война. Будем стараться победить, – сказал Дзюба.
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