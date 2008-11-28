Александр Медведев: «Надемся, участники группы «Зенита» в ЛЧ будут играть по-честному»

Теги Зенит Лион Бенфика премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Александр Медведев РБ Лейпциг Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мыслями о матче с «Бенфикой» и раскладе в группе перед 6-м туром группового этапа Лиги чемпионов.

«Впечатления после вчерашнего матча положительные, но самый главный матч еще впереди, и, к сожалению, не все зависит от нас.

Будем надеяться, что участники нашей группы будут играть от души и по-честному.

У нас все матчи важные, но последний матч самый главный», – заявил Медведев.

В параллельном матче «РБ Лейпциг», уже пробившийся в плей-офф, в гостях сыграет с «Лионом», у которого 7 очков, как и у «Зенита».

«Зенит» может не выйти в плей-офф ЛЧ, даже если обыграет «Бенфику». Все зависит от «Лиона»

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