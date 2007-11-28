«Зенит» утратил шансы на 1-е место. Российские клубы не выигрывают группы ЛЧ с 2015 года

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Бенфикой» (2:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Этим результатом немецкий клуб лишил шансов занять первое место в группе G. «Локомотив» в группе D также не сможет подняться на 1-ю строчку.

Таким образом, клубы из РПЛ не могут выиграть группу Лиги чемпионов уже 4 года.

В последний раз это удавалось «Зениту» в ЛЧ-2015/16. Тогда клуб из Санкт-Петербурга занял 1-е место в группе с «Гентом», «Валенсией» и «Лионом», набрав 15 очков.

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