Александр Егоров: «Пенальти в ворота «Ростова» были назначены правильно. Шунин чуть-чуть ушел с линии, пенальти нужно было перебить»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров не разделил критики судейства матча с со стороны «Ростова».

Напомним, что на матче главным судьей был Василий Казарцев, а в качестве ВАР работал .

«По мнению департамента, все пенальти в матче «Динамо» и «Ростов» назначены справедливо.

В некоторых СМИ была фотография, где Шунин вышел, но это фото некорректно – из-за ракурса мы не можем понять, в какой точке был мяч. Я разговаривал с ассистентом судьи, он сказал, что вратарь чуть-чуть ушел с линии. Он должен был дать сигнал судье, что вратарь сошел с линии, поэтому пенальти нужно перебить. Но он ошибся.

В моменте с первым пенальти: это фол по неосторожности. Где-то я читал, что услышали переговоры Казарцева, где он говорит то ли легкий, то ли неосторожный фол. Он должен был проговорить это перед тем, как уйти от монитора, – таковы правила. Это нормальный судейский термин.

После этого тура разговаривал с «Ростовом». Понятно, что все кипят, когда в ворота команды назначают два пенальти. Это нормальный диалог: мне задали вопросы, я объяснил свою позицию», – отметил Егоров.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Российская Премьер-Лига | РПЛ (@premierliga) 23 Ноя 2019 в 6:30 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Российская Премьер-Лига | РПЛ (@premierliga) 23 Ноя 2019 в 7:52 PST

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