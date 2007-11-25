Полузащитник Эден Азар высказался о претендентах на «Золотой мяч»-2019.

«Я бы отдал его игроку . Мане, Салах или ван Дейк – они заслуживают победы.

Если бы выиграл Кубок Африки, без сомнений, он бы заслужил победу. Было бы здорово, если бы победил он или Салах, с которым мы дружим.

Это стало бы особенным моментом для африканского футбола. И для английского. Они оба заслуживают «Золотого мяча», – сказал Азар.

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».