Эден Азар: «Отдал бы «Золотой мяч» игроку «Ливерпуля». Мане, Салах или ван Дейк – они заслуживают»

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Полузащитник «Реала» Эден Азар высказался о претендентах на «Золотой мяч»-2019.

«Я бы отдал его игроку «Ливерпуля». Мане, Салах или ван Дейк – они заслуживают победы.

Если бы Садьо Мане выиграл Кубок Африки, без сомнений, он бы заслужил победу. Было бы здорово, если бы победил он или Салах, с которым мы дружим.

Это стало бы особенным моментом для африканского футбола. И для английского. Они оба заслуживают «Золотого мяча», – сказал Азар.

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».

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