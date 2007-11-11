Чалов о ВАР: «Не понимаю, как можно не разобрать моменты с удалением Бийола и фолом Азмуна»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, комментируя судейство в РПЛ, поделился мнением о работе бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым на игре с «Зенитом» (1:1).

— Можно сказать, что победой над «Сочи» закончился кризис ЦСКА?

— Не хочется загадывать раньше времени. Сейчас пауза на сборные. А после надо выходить на поле и играть с такой же самоотдачей, как в матче с «Сочи». И тогда все у нас будет нормально.

— Как вам судейство? Показалось, пенальти не было.

— Если честно, не смотрел повторы, не могу сказать. Видел только Ванькин гол (Облякова — прим. Sports.ru). Наконец-то он попал, ха-ха! На тренировках у него часто случаются такие удары. Теперь получилось и в игре, безумно рад за него. Ваня заслуженно стал игроком матча.

— Момент с игрой рукой в штрафной «Сочи» тоже не видели?

— Тоже не видел. Но все партнеры говорят, что пенальти в том моменте был.

— В «Сочи» считают, что перед голом Облякова Кучаев упустил мяч за линию, и гол нельзя было засчитывать.

— В этот момент я думал о другом — как Кучаев вообще успел добежать до мяча! И в какой-то степени гол Вани — заслуга Кости. Кучаев провел очень хороший матч, и в этом моменте сыграл отлично.

— В прошлом туре тоже не обошлось без судейских скандалов — в матче с «Зенитом».

— Я вообще не понимаю, как при наличии ВАР можно было не разобрать моменты с удалением Бийола и фолом Азмуна. Сердар ударил Облякова по ноге, здесь было явное нарушение. Ладно, в Сочи не было ВАР и по поводу назначенного пенальти в наши ворота можно спорить. Но там все однозначно! Такого не должно быть, – сказал Чалов.

Гончаренко об удалении Бийола: «Не самый очевидный фол. Надо было дать командам разбираться самим»

Калошин о фоле Азмуна: «Есть характеристики как для желтой карточки, так и для красной. Если судья показывает желтую, ВАР не вмешивается»