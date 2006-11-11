Егоров о голе Облякова: «Нет записи, по которой было бы однозначно ясно, что мяч покинул поле»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия РФС судьи Александр Егоров Никола Влашич Станислав Васильев Иван Обляков Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение арбитров матча «Сочи» – ЦСКА (2:3) засчитать гол Ивана Облякова.

«Поддерживаем решение Васильева, гол засчитан верно. У нас нет видеозаписи, по которой было бы однозначно ясно, что мяч покинул поле до подачи Кучаева», – сказал Егоров.

В прошедшей игре на 52-й минуте при счете 2:1 в пользу «Сочи» москвичи провели атаку, завершившуюся голом полузащитника Ивана Облякова после передачи хавбека Николы Влашича.

При этом мяч, возможно, покинул поле в течение атаки, что осталось без внимания судейской бригады под руководством Станислава Васильева.

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»

 
 
 
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Публикация от Российская Премьер-Лига | РПЛ (@premierliga)

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