Егоров о голе Облякова: «Нет записи, по которой было бы однозначно ясно, что мяч покинул поле»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение арбитров матча «Сочи» – ЦСКА (2:3) засчитать гол Ивана Облякова.

«Поддерживаем решение Васильева, гол засчитан верно. У нас нет видеозаписи, по которой было бы однозначно ясно, что мяч покинул поле до подачи Кучаева», – сказал Егоров.

В прошедшей игре на 52-й минуте при счете 2:1 в пользу «Сочи» москвичи провели атаку, завершившуюся голом полузащитника Ивана Облякова после передачи хавбека Николы Влашича.

При этом мяч, возможно, покинул поле в течение атаки, что осталось без внимания судейской бригады под руководством Станислава Васильева.

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»