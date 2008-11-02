Гончаренко об удалении Бийола: «Не самый очевидный фол. Надо было дать командам разбираться самим»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после игры 15-го тура РПЛ против (1:1).

– Можно ли вас поздравить с очком на выезде против «Зенита»? Или хотели большего?

– Мы уже говорили, что приехали не отсиживаться в обороне. У нас были свои шансы, были возможности забить второй гол даже при игре в меньшинстве. Может быть, где-то не хватило мастерства и сил.

Как амбициозная команда, мы должны пробовать играть на победу. Получается или нет – это второй вопрос. То, что настраивались на победу – это да.

– Сегодняшняя игра принципиально отличалась от предыдущих в РПЛ?

– До этого периода мы выиграли пять игр подряд. Мы любим всегда акцентировать [внимание] на негативе каком-то. Всем очень сложно набирать очки, даже глядя на сегодняшние результаты. Поэтому нельзя думать, что у нас все плохо. Говорю, у нас последние несколько игр были неудачными. Сегодняшняя игра – это повод для оптимизма и уверенности для таких, как Карпов и Бистрович. Достаточно хорошую игру сегодня провели.

– Что скажете об удалении?

– Вы знаете, этот тот случай, когда не надо мешать командам. Во втором тайме темп порядочно взвинтился, «Зенит» большими силами пошел вперед, у нас стало больше возможностей для контратак.

Не стоило удалять, наверное, Бийола, тем более не самый очевидный фол. Надо было дать командам самим разбираться.

– «Зенит» делал все для насыщения группы атаки. Что нужно было делать, чтобы сдержать этот натиск?

– Здесь два момента, которые нужно учитывать. Это первый гол, когда мяч летел на высокорослых игроков, и там подключились Ерохин и Иванович. И, может быть, второй, даже более опасный момент, когда мяч может вывалиться перед центральным защитником. В основном мы с этим справились. Было несколько эпизодов, когда «Зенит» мог сыграть на подборе, но мы считаем, что правильно направили команду, – сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер».

Главным арбитром матча «Зенит» – ЦСКА был Михаил Вилков.