Гендиректор «Зенита»: «У нас редко говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру»

Генеральный директор петербургского Александр Медведев прокомментировал работу бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче 15-го тура РПЛ с (1:1).

«Что касается судейства, то у нас редко когда говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру. Можно по-разному трактовать эпизоды: наступил или задел, зацепил или ударил. Болельщик каждой команды будет за своих.

К нам приезжал Розетти и пояснял, как работает ВАР и как он применяется, и мы находимся на начальном и тестовом периоде его использования. Как говорится: Москва не сразу строилась. Необходимо обрести опыт его использования», – сказал Медведев.

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