Артем Дзюба: «Может, ЦСКА и недоволен судейством. Но это не в моей компетенции»

Нападающий Артем Дзюба высказался о судействе после матча 15-го тура РПЛ с (1:1).

– Что скажете о работе арбитра? В ЦСКА им недовольны.

– Честно говоря, стараюсь не обращать внимания на такие вещи. Что касается удаления, в эпизоде с первым предупреждением фол был стопроцентный – меня держали секунд десять.

В эпизоде со второй желтой карточкой Бийол играл с высоко поднятой ногой, был риск нанесения травмы, так что все справедливо. Не знаю, я не судья, может быть, в ЦСКА недовольны, но вопрос судейства не в моей компетенции, – сказал Дзюба.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с .