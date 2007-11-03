Главный тренер Доменико Тедеско ответил на вопрос болельщика о содержимом чемодана, который он берет на домашние матчи.

– На домашних матчах вы при выходе из автобуса в раздевалку катите за собой чемоданчик на колесиках. Что в чемоданчике?

– Разное... Там не грим. Для начала: это очень важно – там не грим. Вы сами видите – никакого грима (показывает на лицо – прим. Sports.ru).

Иногда после победы фанаты могут вручить какой-нибудь маленький подарок, например, кепку или что-нибудь в этом духе. Я думаю, что будет здорово взять это с собой на другие матчи.

Но в большинстве случаев у меня там куртка, или пара ботинок, или что-то такое, – сказал Тедеско.

Ранее газета «Спорт-Экспресс» вынесла на обложку фото Тедеско в образе Джокера. После этого журналистов издания не пустили в ложу для прессы на матч «Спартака» с «Рубином» (0:0).

«Спорт-Экспресс» вынес на обложку фото Тедеско в образе Джокера. Тренер не обиделся, а болельщики «Спартака» в бешенстве