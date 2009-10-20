«Спартак» не пустил журналистов «СЭ» в пресс-ложу на матч с «Рубином». Им вручили билеты на «Джокера»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер сообщил, что журналистов издания не пускали в ложу для прессы на матч «Спартака» с (0:0).

«СЭ» ранее вынес на обложку фото главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в образе Джокера.

«В связи с последними событиями между и «СЭ» (думаю, уже все в курсе вчерашней обложки бумажной версии с Тедеско-Джокером), как мне многие сказали, лично дал распоряжение не пускать всех журналистов «СЭ» в ложу прессы на матч с «Рубином».

Но пресс-служба нашла изящный способ сделать так, чтобы по крайней мере на нее мы не держали никакого зла. Трем обладателям сезонных аккредитаций, пришедшим на игру, вместо пропусков в ложу прессы вручили... билеты на «Джокер». Какой бы конфликтной ни была ситуация – всегда хорошо, когда люди проявляют здоровое чувство юмора.

Кстати, фильм я еще не смотрел, так что предложение уместное, а 0:0 при довольно хаотичной игре на «Открытие Арене» не позволяет сильно расстраиваться, что ее пришлось наблюдать по телевизору. Ну и о самой обложке. Если бы я смотрел «Джокер» и сам, не с чьих-то слов, понимал все идеи и смыслы фильма, то смог бы высказаться более компетентно. Не видя же его, оценку дать сложно. Знаю только, что оскорблять Тедеско точно никто не хотел.

Даже из прагматичных редакционных соображений – зачем, если с ним еще работать и работать, и к тому же эксклюзив «СЭ» он накануне дал? Если бы решение было за мной, я бы на такое наверняка не пошел. Но я в принципе достаточно консервативен, а такая штука – заведомый риск. Коллеги рискнули, наверное, недооценив все возможные последствия. А дальше уже каждый оценивает обложку в соответствии со своим вкусом.

Вижу, что среди коллег мнения разделились – например, Иван Жидков и Павел Городницкий ее поддержали, а многие другие (и вроде бы сам Тедеско) сочли, что идея была хорошая, а исполнение – неудачное. А резко против в основном болельщики «Спартака», которые не смотрели «Джокер» и восприняли обложку, что называется, в лоб.

Но факт, что давно уже в спортивных медиа газета не вызывала таких обсуждений и эмоций. И если бы это была бездарная и недостойная обсуждений шняга – все бы просто равнодушно промолчали», – написал Рабинер в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Igor Rabiner (@rabinerigor) 19 Окт 2019 в 11:00 PDT

«Спорт-Экспресс» вынес на обложку фото Тедеско в образе Джокера. Тренер не обиделся, а болельщики «Спартака» в бешенстве