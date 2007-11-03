Тедеско о словах Черчесова про Зобнина и Бакаева: «Уважаю его мнение, но у нас «Спартак», а не сборная»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Станислава Черчесова о новых ролях хавбеков Зелимхана Бакаева и в московском клубе.

«Я уважаю мнение Станислава Черчесова. Здорово, что он смотрит матчи и анализирует.

То, что он не видит Романа за позиции на фланге, – это нормально, у него есть 3-4 футболиста на это место. Но у нас , а не сборная.

Считаю, что Роман отлично справился на позиции крайнего защитника, может быть, он еще сыграет там. Роман – универсальный игрок и хорошо там играет.

Мы еще не познакомились с Черчесовым, но планируем это сделать. Это была бы интересная встреча.

Мне важно узнать его мнение по поводу наших игроков. Пока очень плотный график, выкроить время на подобную встречу еще не удалось», – сказал Тедеско.