Сергей Семак: «Потасовки происходили из-за затяжек времени, которые свойственны пытающимся сохранить счет командам»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал итоги встречи 15-го тура РПЛ против (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Тяжелая игра, сегодня владели большим территориальным преимуществом что в первом, что во втором тайме. Но, к сожалению, в обороне сыграли не так хорошо, как хотелось бы, сами себе на ровном месте привезли первый мяч. И, конечно, отыгрываться всегда сложнее. Тем не менее, нашли в себе силы, отыгрались и могли еще забить. Нам не хватило второго мяча для победы.

Конечно, хотели сегодня победить. Это был важный матч, но, к сожалению, немножко не получилось. Будем работать и готовиться к следующему матчу. Ребята молодцы, сегодня играли хорошо, так, как позволял соперник. Конечно, вскрывать команду, которая обороняется большими силами, не так просто. Тем не менее, несколько прекрасных моментов создали. Жалко, что не забили.

- Очень эмоциональная игра. В конце встречи были потасовки. На ваш взгляд, почему игра получилась настолько высокоградусной?

– Потому что это важный матч. Встречались две команды, которые находятся на верху турнирной таблицы. Цена результата была достаточно высока. Ну и, естественно, какие-то затяжки времени, которые свойственны командам, которые пытаются сохранить счет, всегда провоцируют горячую реакцию футболистов. Отсюда и такие потасовки.

- Дуглас и Жирков на одном фланге – это было под Фернандеса? Как вы оцениваете их взаимодействия до замены Караваева и были ли какие-то другие варианты кроме перевода Дугласа направо в связи с этой заменой?

– Варианты были, но когда команда обороняется в пять защитников, то, естественно, имеет смысл поставить левоногого игрока справа для того, чтобы после ухода в центральную зону и был момент и передачи, и удар. Был хороший удар, он пробил неплохо, но несильно, мог забить Дуглас, находясь в этой позиции.

Нужно было больше контролировать, не форсировать атаки, доводить до более острых моментов. Поэтому и поставили Дугласа справа, потому что Караваеву было сложно правой ногой, потому что сразу встречали и закрывали. А Дугласу было гораздо удобнее играть в этой позиции. Естественно, подустал, поэтому качество и острота была неидеальна в завершении. Тем не менее, это было абсолютно оправданно. Если бы забили, то все были бы довольны и счастливы.

- Сегодня Жирков играл ближе к атаке. В такой роли он больше вас убеждает, чем в роли флангового защитника?

– Думаю, Юре удобнее как раз играть левого защитника, потому что там не такая высокая интенсивность и объем работы. Особенно по таким матчам, когда мы владеем территориальным преимуществом. Конечно, у нас есть и Дуглас, который играет на этой же позиции. Когда Юра хорошо готов физически, мы его ставим, и он помогает нам. Когда играет много и устает, то, конечно, пытаемся сыграть в другом сочетании.

- Не очень яркий матч провел Дриусси. Насколько ему удобно играть на этой позиции, или это все-таки вынужденная мера?

– Конечно, это вынужденная мера. Он играет там, где нужно команде. У нас есть два нападающих. Родная, излюбленная позиция Дриусси – второй форвард, когда он может из глубины играть более свободно и в обороне, и в атаке, но, к сожалению, у нас не всегда есть возможность ставить его на ту позицию, где ему больше нравится играть. Не то, что не всегда, а очень-очень редко.

- «Зенит» стал победителем первого круга. Что для вас значит этот статус?

– Ничего. Посмотрим, где мы будем после 30 туров. Промежуточные результаты вряд ли кому-то интересны.

- До матча с ЦСКА «Зенит» вообще не пропускал в первых таймах. Сейчас пропустили, по сути, на последней минуте тайма. Это стечение обстоятельств или можно проследить закономерность?

– Никакой закономерности нет. Любая серия когда-то начинается и когда-то заканчивается. Этот гол стал плодом наших грубейших ошибок в обороне. Нельзя такие мячи пропускать.

- Игроки потратили много эмоций и физических сил. Вас это не беспокоит перед игрой с «Лейпцигом»?

– Коненчо, беспокоит. Но такой календарь. Поэтому будем стараться, а сколько получится – посмотрим. На сколько хватит, на столько и хватит, – сказал Семак.