Сергей Семак: «ЦСКА выложится на 150 процентов ради победы. «Зенит» тоже будет сражаться»

Главный тренер Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ с .

– На неделе восемь человек основного состава не играли в кубковом матче. Оцените их состояние и команды в целом накануне матча с ЦСКА?

– По возможности дали отдохнуть группе, которая играет часто и много. Их состояние оценим уже непосредственно в день игры с ЦСКА. Кстати, мы тоже давали многим отдохнуть, когда команда летала на кубковую встречу в Красноярск.

Потом в матче чемпионата это сыграло с нами в обратную сторону. Надеюсь, сейчас состояние у всех будет лучше и с армейцами тоже сыграем как можно лучше.

– У армейцев сейчас не лучшая полоса в чемпионате, однако матчи и ЦСКА – всегда принципиальные. Чего ждете именно от этой и как себя могут повести команды на поле?

– Мне кажется, ни один тренер не обращает внимания на то «серая» полоса или еще какая-то, на предыдущие матчи. Есть ближайший, к которому команда и готовится.

Уверен, армейцы будут выкладываться на 150 процентов, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и «Зенит» будет сражаться ради победы.

– В октябре игроки «Зенита» и вы тоже стали обладателями личных наград в РПЛ. А как бы вы оценили итоги минувшего месяца?

– Сыграли неплохо, забивали много, набрали определенное количество очков, так что неплохо для нас месяц сложился. Но это уже в прошлом.

А индивидуальные призы ничего не стоят – самое важное игра и результат команды в целом.

– Матчем с ЦСКА для вас завершается первый круг чемпионата. Важно прийти на этот промежуточный финиш первыми?

– Принципиального значения этому не придаем. Гораздо важнее чем все закончится после 30-го тура. Другое дело, что после каждого тура, 15-го в том числе, команде хочется быть на самом верху турнирной таблицы.

К этому мы стремимся, над этим и работаем. Чтобы выигрывать, побеждать и выполнять те задачи, что стоят перед нами, – сказал Семак.

«Зенит» и ЦСКА сыграют 2 ноября в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 по московскому времени.