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«Шальке» сэкономит 5 млн евро из-за расторжения контракта с Тедеско

Теги Спартак Шальке премьер-лига Россия бундеслига Германия Доменико Тедеско Футбол

Тренер Доменико Тедеско возглавит «Спартак».

Немецкий специалист, по информации Bild, сегодня прилетит в Москву, где подпишет контракт. Презентация тренера состоится завтра днем.

Решение Тедеско принять приглашение «Спартака» оказалось выгодным для «Шальке», который он ранее возглавлял. Тренер расторг с клубом из Гельзенкирхена соглашение, действовавшее до 2022 года.

В связи с этим «Шальке» сэкономил 5 млн евро, которые был обязан перечислить Тедеско в качестве зарплаты.

Тренер работал с «Шальке» с 2017 по 2019 год. В его дебютном сезоне-2017/18 клуб занял 2-е место в Бундеслиге, но уже в следующем сезоне Тедеско был уволен.

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