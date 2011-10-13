«Шальке» сэкономит 5 млн евро из-за расторжения контракта с Тедеско

Тренер Доменико Тедеско возглавит .

Немецкий специалист, по информации Bild, сегодня прилетит в Москву, где подпишет контракт. Презентация тренера состоится завтра днем.

Решение Тедеско принять приглашение «Спартака» оказалось выгодным для , который он ранее возглавлял. Тренер расторг с клубом из Гельзенкирхена соглашение, действовавшее до 2022 года.

В связи с этим «Шальке» сэкономил 5 млн евро, которые был обязан перечислить Тедеско в качестве зарплаты.

Тренер работал с «Шальке» с 2017 по 2019 год. В его дебютном сезоне-2017/18 клуб занял 2-е место в Бундеслиге, но уже в следующем сезоне Тедеско был уволен.