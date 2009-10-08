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Василий Уткин: «Когда красивой немолодой женщине в России нечего делать, приходится возглавлять «Матч ТВ» и пустословить в телеграме»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение соцсети Матч ТВ Тина Канделаки Футбол

Журналист и комментарий Василий Уткин пошутил над генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

«Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять «Матч ТВ» и пустословить в телеграме», – написал Уткин.

Журналист выложил в инстаграм видео с девушкой-фристайлером в форме сборной Колумбии, отметив на нем Канделаки.

Шутки в сторону. Василий Уткин – о том, почему невозможно работать с Тиной Канделаки

 
 
 
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Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin)

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