Василий Уткин: «Когда красивой немолодой женщине в России нечего делать, приходится возглавлять «Матч ТВ» и пустословить в телеграме»

Журналист и комментарий Василий Уткин пошутил над генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
«Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять «Матч ТВ» и пустословить в телеграме», – написал Уткин.
Журналист выложил в инстаграм видео с девушкой-фристайлером в форме сборной Колумбии, отметив на нем Канделаки.
Шутки в сторону. Василий Уткин – о том, почему невозможно работать с Тиной Канделаки
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