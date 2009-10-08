Канделаки – Уткину: «Одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или импотент. Василий, оплачу визит к врачу»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на заявление журналиста .

Он выложил в инстаграме видео с девушкой-фристайлером в форме сборной Колумбии, отметив на нем Канделаки и сопроводил комментарием: «Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять и пустословить в телеграме».

«К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент.

К первой причине отношусь с пониманием. А второе в современном мире лечится. Василий, могу оплатить первый визит к врачу.

В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

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