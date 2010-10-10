Самолет сборной Польши (U-21) отправлен в Челябинск из-за аварийной посадки в Екатеринбурге АН-12

Молодежная сборная Польши с опозданием прибудет в Екатеринбург на матч отборочного турнира к Евро-2021 с молодежной сборной России.

Военный самолет АН-12 аварийно сел в Кольцово час назад и парализовал работу аэропорта. На борту были 17 человек, никто не пострадал, сообщает «Екатеринбург ТВ».



Самолеты, которые не смогли приземлиться в екатеринбургском аэропорту из-за экстренной посадки АН-12, отправляют в соседние города.

Чартер сборной Польши (U-21) был направлен в Челябинск, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Матч отборочного турнира Евро-2021 между молодежными сборными России и Польши должен состояться в Екатеринбурге 11 октября в 17:00 по московскому времени.

Фото: телеграм-канал «Мутко против»