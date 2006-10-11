Черчесов – журналисту: «Вас не Остап зовут? Остапа иногда несет. Главное, чтобы не пронесло»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Шотландией (4:0) ответил на вопросы журналистов.

– Как бы вы отнеслись, если бы сборная поехала на игру по канатной дороге? Вот болельщики добирались на фуникулере через Москва-реку (примечание Sports.ru: канатная дорога и фуникулер – разные виды транспорта).

– Вас случайно не Остап зовут? Остапа иногда несет. Вас, Остап, сегодня понесло. Идея неплохая, но не для нас.

– Меня сейчас тоже понесет.

– Главное, чтобы не пронесло, – сказал Черчесов.

Фраза «Остапа несло» восходит к роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

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