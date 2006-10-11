Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Шотландией

Сборная России крупно обыграла Шотландию (4:0) в рамках квалификации Евро-2020.
Пресс-служба национальной команды выложила фото из раздевалки после матча.
Команда Станислава Черчесова набрала 18 очков и занимает второе место в группе I, опережая сборную Кипра на 8 очков и отставая от команды Бельгии на 3.
Таким образом, сборной России достаточно не проиграть Кипру в очном матче или набрать два очка во встречах с Бельгией и Сан-Марино, чтобы гарантировать выход в финальную стадию Евро-2020.
Следующий матч сборная России проведет против Кипра. Игра состоится 13 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.
Победная раздевалка @TeamRussia 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/XGNar1ta7n— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019
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