Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Шотландией

крупно обыграла Шотландию (4:0) в рамках квалификации Евро-2020.

Пресс-служба национальной команды выложила фото из раздевалки после матча.

Команда Станислава Черчесова набрала 18 очков и занимает второе место в группе I, опережая сборную Кипра на 8 очков и отставая от команды Бельгии на 3.

Таким образом, сборной России достаточно не проиграть Кипру в очном матче или набрать два очка во встречах с Бельгией и Сан-Марино, чтобы гарантировать выход в финальную стадию Евро-2020.

Следующий матч сборная России проведет против Кипра. Игра состоится 13 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.

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