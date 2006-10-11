Станислав Черчесов: «Мы стоим под флагом и гимном – задачи надо решать. На Кипре жара, будет разница в 20 градусов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча с Шотландией (4:0) в рамках отбора Евро-2020, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

– Сборная играла сегодня академично?

– Со словом «академично» не согласен, мы старались нагнетать. В перерыве и во время игры подсказал ребятам, что в середине поля не нужно отдавать одну-две лишние передачи. Лучше рисковать, отдавать в зоны, где опаснее.

Мы реализовали быстрые моменты в атаке. Забили со стандарта – и стало легче.

– Кипр обыграл Казахстан со счетом 2:1. Легко ли настроить сборную на победу, когда все держат в уме то, что нам с Кипром нужно одно очко?

– Спасибо, что сказали, как сыграли, потому что я не знал. Мы смотрим на себя: мы выиграли 4:0, наша задача – проанализировать матч, восстановить футболистов, отдавших много сил, понять, с кем и как мы играем. От этого и будет зависеть состав. У нас есть не только турнирные, но и глобальные задачи: дополнительные очки дают бонусы при жеребьевке.

На Кипре жара, будет разница в 20 градусов. Надо скрупулезно подойти к игре. Мы стоим под флагом и гимном – свои задачи надо решать.

– Баринов впервые провел весь матч за сборную. Как вам их связка с Оздоевым?

– Баринов уже несколько раз выходил на замену: мы постепенно встраиваем в команду достойных игроков, плюс Зобнин травмирован, а Баринов в хорошем состоянии.

Вы сами видели: тяжело играть с листа, так что и Баринову, и Оздоеву потребовалось время, чтобы понять друг друга. В конце они чувствовали себя даже слишком комфортно и позволили себе излишки, которые потом будем разбирать.

– Чем сегодня все же недовольны?

– Очень бы не хотелось, чтобы футболисты это услышали в газете, а не от меня. Не хотелось бы здесь устраивать разбор полетов.

– Теперь у Дзюбы восемь голов, он участвует в бомбардирской гонке. Это обсуждается в команде? Будет ли он играть на Кипре?

– Нет. Он сам спокоен. Посмотрим, кто в каком состоянии. Он капитан команды, хочу, чтобы он был на поле.

– А если не секрет, каким был разбор полетов…

– Не разбор полетов, а разбор игры. После матча сказал: «Всех с победой, готовимся к следующему матчу». В футболе говорят: «После игры – это перед игрой».

– Оздоев говорил с Ромащенко в перерыве, а после гола крепко его обнял. Он давал какие-то инструкции?

– Третий лишний. Я был третьим лишним. Есть нюансы, которые обсуждаем до игры. Если они захотят – они вам скажут, – отметил Черчесов.

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