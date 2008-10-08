Мурад Мусаев: «Берг на гол тратит 169 минут. В РПЛ его опережают лишь Шомуродов и Соболев»

Тренер Мурад Мусаев поделился мнением о критике в адрес нападающего .

– У всех негативное мнение о Берге из-за комментариев одного эксперта. Который должен давать оценку, исходя из фактов и анализа происходящего, а не личных пристрастий. Вот нравится ему футболист Игнатьев – и рассказывает на каждом шагу, что тот хороший, а Ари плохой.

– Несправедливо?

– Абсолютно! Мы осознавали риски, связанные с приобретением шведа. Возраст, два года в Эмиратах... Но из-за финансового фэйр-плей не могли потратить много денег на приобретение форварда. А Берг – свободный агент. Плюс опытный футболист высокого уровня, бомбардир, понимает нашу игру.

В матче со «Спартаком» было видно, как он завязывает комбинации с Ари, цепляется за все мячи, помогает обороне. Гол забил, до этого два – ЦСКА. У него в каждом матче моменты. Что говорит о правильной работе на поле, умении открыться. Думаю, сегодня к Бергу ни у кого нет вопросов. Обратимся к цифрам. Хотите?

– Очень хочу.

– За «Краснодар» он забил три мяча, сыграв во всех турнирах 508 минут. То есть, на гол затрачивает 169 минут. По этому показателю в РПЛ его опережают лишь Шомуродов и Соболев. У Маркуса 47% ударов в створ – это шестой результат в РПЛ на сегодня. В среднем в штрафной за матч делает 6,56 касаний.

– Это круто?

– Лучший показатель в лиге! На втором месте Дзюба – 6,27. А среди лидеров в гонке бомбардиров лучше Берга в верховую борьбу вступают только Соболев, Дзюба и Деспотович. При этом Берг ниже каждого из них сантиметров на десять! – сказал Мусаев.