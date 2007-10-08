Тренер Мурад Мусаев прокомментировал информацию о том, что полузащитник этим летом мог перейти в дортмудскую «Боруссию».

— Сразу предупреждаем молодых футболистов: «Сейчас для вашего развития в «Краснодаре» делают все. Когда придет факс условно из Дортмунда, вы не можете нам сказать, мол, я с детства за «Боруссию», отпустите.

Мы растим вас, чтобы с нами были надолго, став со временем олицетворением «Краснодара». Мы не группа на разогреве, которая будет готовить игроков для кого-то».

— Кстати, о . Прошла информация, что летом немцы предлагали за Шапи более 20 миллионов евро. Правда?

— Нет. Официальных запросов из Дортмунда в клуб не поступало, – сказал Мусаев.

РБК: «Краснодар» летом не продал Сулейманова дортмундской «Боруссии» за 20+ млн евро