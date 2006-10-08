принял окончательное решение о смене главного тренера.

По данным журналиста , «россонери» уже уведомили Марко Джампаоло об отставке.

Вместо него команду, скорее всего, возглавит экс-тренер «Лацио», и «Фиорентины» Стефано Пиоли.

Существует вариант с , но он маловероятен из-за неулаженных вопросов Спаллетти с «Интером», он вел переговоры с «нерадзурри» о разрыве контракта, но не смог даже приблизиться к соглашению.

У Пиоли сегодня состоится решающая встреча с руководством «Милана». Ожидается, что сделка будет закрыта к обеду.

«Милан» при Джампаоло проиграл четыре матча в Серии А и одержал три победы. Команда набрала 9 очков и занимает 10-е место в таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.